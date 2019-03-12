Раскрыты причины преждевременного старения мозга
10:24, 12 марта 2019Зарубежные новости
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Испытуемым провели магнитно-резонансную томографию для поиска связей между структурой мозга и факторами, способствующими ухудшению кровоснабжения центральной нервной системы.
Названы главные причины старения мозга / фото pixabay.com
Британские ученые выяснили, что курение, высокое кровяное давление, диабет и ожирение вызывают преждевременное старение мозга.
В исследовании приняли участие 9 тыс. 772 человека в возрасте от 44 до 79 лет, сообщает MedicalXpress.
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Оказалось, что курение, кровяное давление и диабет, способствуют уменьшению количества серого вещества - совокупности клеточных тел нейронов, капилляров и глиальных клеток. Также сокращался объем мозга и ухудшалось состояние белого вещества - длинных отростков нервных клеток.
У испытуемых с самым высоким риском повреждения сосудов объем мозга сокращался на 3% по сравнению с нормой, а белое вещество имело в 1,5 раза больше повреждений.
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