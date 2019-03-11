Названы четыре ранних признака плохого здоровья

Если вы столкнулись с перечисленными симптомами, обязательно навестите врача.

Значительное количество болезней легче поддаются лечению, если терапия начинается на ранней стадии.

Итальянские эксперты назвали четыре ранних признака плохого здоровья, пишет MedikForum.

Изменение почерка. Это ранний предупреждающий признак болезни Паркинсона. Человек замечает, что его почерк изменяется, а размер букв значительно уменьшается. Болезнь Паркинсона возникает в тот момент, когда нервные клетки мозга повреждаются или умирают. Они перестают производить адекватное количество нейротрансмиттера дофамина, который отсылает сигналы для осуществления разных движений. Это приводит к тремору и нарушению подвижности, а также влияет на руки и пальцы, необходимые нам для письма.

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Низкое качество сна. Во время ночного отдыха уровень гормона стресса кортизола снижается, что позволяет нашему организму спать и восстанавливаться. При бессоннице велики шансы на то, что уровень кортизола останется на максимуме. В результате организм приходит в стрессовое состояние, нарушающее режим самовосстановления.

Периодические вспышки агрессии. Внезапные и необъяснимые вспышки гнева могут быть предупреждающим признаком депрессии.

Слишком частые посещения туалета. При диабете второго типа наш организм с большим трудом расщепляет пищу в сахар для того, чтобы использовать его в качестве энергии. В результате, в кровотоке увеличивается уровень сахара, он повреждает кровеносные сосуды и нервы. Почкам приходится работать более напряженно для уменьшения показателей сахара, что увеличивает число посещений туалета.

Ранее эксперты из Германии назвали привычки, которые заставляют нас стареть раньше времени.