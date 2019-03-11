Найдено лекарство против неизлечимой болезни

Введение молекулы в организм мышиных моделей диабета первого типа привело к замедлению развития заболевания на 10 недель.

Американские ученые разработали не подавляющий иммунитет метод лечения аутоиммунных заболеваний - рассеянного склероза и диабета первого типа. Развитию этих заболеваний способствуют изменения в белке PD-1.

Исследователи смогли создать иммунотоксин, который уничтожает клетки с дефектным белком, не давая им блокировать активацию Т-лимфоцитов, пишет Nature Biomedical Engineering.

Читайте такжеСтало известно о втором случае излечения от ВИЧ

Как показали опыты на лабораторных мышах, применение иммунотоксина замедляет развитие диабета на 10 недель, а симптомы рассеянного склероза ослабевают, а паралич исчезает вовсе.

В то же время приобретенный иммунитет оставался неподавленным, и мыши приобретали защиту против инфекций после соответствующих прививок.

Если этот подход будет эффективен для людей, то впервые появится лекарство против считавшегося до сих пор неизлечимым рассеянного склероза. Кроме того, в совокупности с другими лекарствами иммунотоксин может побороть диабет первого типа.

Ранее американские ученые обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.