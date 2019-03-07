У мужчины с постоянным насморком нашли в носу зуб

Врачи говорят, что это очень редкая аномалия, которых в мире было зарегистрировано единицы.

У 59-летнего мужчины в Дании обнаружили зуб в носовой полости, когда он обратился к врачам на постоянную заложенность носа и насморк.

Это чрезвычайно редкий случай. В научной литературе с 1959 до 2008 года зафиксировано, что «интраназальные зубы» диагностировали лишь у 23 человек, пишет Newsweek. Датский пациент в течение двух лет жаловался на заложенный нос, насморк и гипосмию – снижение способности различать запахи. В конце концов, он обратился в Университетскую больницу в Орхусе. До того ему назначили лечение с помощью назальных стероидов, но это не помогло.

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Во время диагностики врачи обнаружили массу в нижней части носовой полости. Они заподозрили, что это дермоидная киста. Однако, как оказалось, у датчанина в носу вырос зуб, который мешал ему дышать. Его хирургически удалили. Анализ тканей подтвердил, что это зуб.

Издание пишет, что такие редкие отклонения иногда возникают после травматического повреждения лица, что может повлечь перемещение зуба. Однако, в данном случае врачи убеждены, что такое объяснение не подходит. Вместе с тем, они подчеркивают, что важно вовремя выявить такие зубы в носу. Потому что они могут стать причиной смерти.