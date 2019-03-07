Стало известно о третьем пациенте, который избавился от ВИЧ

Тщательный анализ крови мужчины сейчас показывает лишь следовые количества вирусной ДНК.

Нидерландские врачи сообщили об успешном лечении ВИЧ-инфицированного пациента, который полностью избавился от этого заболевания.

"Дюссельдорфский пациент" стал третьим таким случаем в истории и вторым за последнюю неделю, пишет Naked Science.

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Отмечается, что у пациента была лимфома, он не проходил радиотерапию и лишь однажды перенес трансплантацию стволовых кровяных клеток.

В течение трех с половиной месяцев после операции пациент остается здоровым, даже прекратив принимать антиретровирусные препараты. Тщательный анализ крови мужчины сейчас показывает лишь следовые количества вирусной ДНК. Помимо этого, специалисты сообщают, что под их контролем и наблюдением находятся еще несколько пациентов с ВИЧ, которые также перенесли трансплантацию костного мозга от донора, обладающего мутацией в гене CCR5.

Напомним, 5 марта сообщалось, что за почти 40-летний срок борьбы с эпидемией ВИЧ счет достиг 35000000:2. Отмечалось, что второй пациент избавился от вируса спустя 12 лет после предыдущего успеха, который до сих пор не удавалось повторить.