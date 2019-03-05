Ученые выяснили, почему мир выглядит счастливее, когда человек становится старше

После 30 лет способность распознавать все оттенки эмоций постепенно снижается.

Чем старше становится человек, тем меньше он реагирует на гнев и меньше замечает негативное отношение окружающих.

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Об этом свидетельствуют результаты нового исследования, проведенного американскими учеными из Гарвардской Школы медицинских исследований, передает Би-би-си со ссылкой на Times.

Ученые попросили 10 тыс. респондентов пройти специальный онлайн-тест на распознание эмоций. Выяснилось, что дети не в полной мере распознают оттенки эмоций, а острее всего на эмоции окружающих реагируют подростки и люди в возрасте до 30 лет. После 30 лет способность распознавать все оттенки эмоций постепенно снижается.

Исследователи не знают причину этого, но отмечают, что, возможно, снижение реакции на оценочные суждения окружающих действительно делает людей с возрастом спокойнее и счастливее.