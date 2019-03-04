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Президент Узбекистана дал своим силовикам полгода на избавление от лишнего веса

19:18, 04 марта 2019
Зарубежные новости
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Президент Узбекистана хочет, чтобы чиновники МВД и Минобороны республики были стройными / фото president.uz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев раскритиковал чиновников МВД и Министерства обороны за избыточный вес, и дал им 3-6 месяцев на похудение.

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Об этом сообщает «Озодлик» («Радио Свобода»), ссылаясь на узбекские СМИ. Так, в ходе встречи с активистами Наманганской области, состоявшейся 1 марта, президент республики отдельно остановился на теме избыточного веса некоторых сотрудников силовых структур.

«Нам не нужен офицер, сотрудник органов внутренних дел с избыточным весом. Как в таком состоянии он сможет ловить преступников? Пусть занимается спортом. Это нужно не для меня, а для их здоровья. Мы дадим им время: три или шесть месяцев, пусть за это время приведут себя в порядок и сбросят лишний вес», – цитирует слова президента Мирзияева интернет-издание Daryo.uz.

Отмечается, что о проблеме избыточного веса Мирзияев говорил и раньше. В частности – во время видеоселекторного совещания 9 ноября 2018 года, посвященного результатам медицинских реформ.

Тогда президент страны заявил, что «вследствие малоподвижного образа жизни и неправильного питания половина населения Узбекистана имеет лишний вес, у 46 процентов повышенное содержание холестерина в крови, у 31 процента – высокое кровяное давление».

После совещания появилась информация о том, что в некоторых госучреждениях Узбекистана от сотрудников требуют срочно похудеть. В некоторых госстуктурах сотрудникам раздавали внутренние инструкции по поводу приведения веса в норму.

В декабре прошлого года сообщалось, что в Узбекистане правоохранители на Коране поклялись не брать взяток

Как сообщил тогда журналистам сотрудник МВД Узбекистана, церемония присяги сотрудников правоохранительных органов проводится в рамках государственной программы по противодействию коррупции, целью которой является обеспечение исполнения постановления президента Узбекистана «О мерах по реализации положений закона Узбекистана «О противодействии коррупции».

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Теги: #Узбекистан#здоровье