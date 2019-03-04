Разработана мощная альтернатива виагре
11:05, 04 марта 2019Зарубежные новости
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По словам экспертов, средство может также помочь женщинам с ослабленным либидо.
Ученые разработали гель для потенции / фото lifenail.ru
Ученым удалось разработать гель для потенции на основе яда бразильского блуждающего паука. Это средство, по их словам, эффективнее виагры.
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Гель, утверждают ученые, помогает достичь эрекции в течение 20-30 минут и держится она около часа. Он способен вызывать эрекцию независимо от сексуальной стимуляции, пишет The Sun.
Клиническое испытание показало, что у представителей сильной половины человечества, втиравших гель BZ371, наблюдалось 113% повышение кровотока к их пенису.
Ранее ученые назвали отличную альтернативу виагре - темный шоколад.
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