Разработана мощная альтернатива виагре

По словам экспертов, средство может также помочь женщинам с ослабленным либидо.

Ученым удалось разработать гель для потенции на основе яда бразильского блуждающего паука. Это средство, по их словам, эффективнее виагры.

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Гель, утверждают ученые, помогает достичь эрекции в течение 20-30 минут и держится она около часа. Он способен вызывать эрекцию независимо от сексуальной стимуляции, пишет The Sun.

Клиническое испытание показало, что у представителей сильной половины человечества, втиравших гель BZ371, наблюдалось 113% повышение кровотока к их пенису.

Ранее ученые назвали отличную альтернативу виагре - темный шоколад.