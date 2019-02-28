Названа серьезная опасность популярных лекарств

Употребление антибиотиков в детском возрасте может приводить к появлению психических заболеваний, говорят ученые.

Ученые из Дании выяснили, что употребление антибиотиков связано с высоким риском психических заболеваний.

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В ходе проведенного исследования состояния здоровья среди более 1 млн человек, родившихся между 1995 и 2012 годом, оказалось, тяжелые инфекции повышали риск развития психического расстройства примерно в 1,84 раза, а прием антибиотиков увеличивал эту вероятность еще в 1,4 раза, пишет The Conversation.

Ученым удалось выяснить, что дети, которых часто лечили с помощью антибиотиков, страдали от обсессивно-компульсивных расстройств, умственной отсталости, расстройств аутического спектра.

Эта связь может объясняться взаимодействием между кишечным микробиомом и центральной нервной системой, ведь антибиотики вызывают изменения в видовом и количественном составе бактерий пищеварительного тракта. Как результат - ухудшаются когнитивные способности.

Ранее эксперты Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ обнаружили нового кандидата в супербактерии — микроорганизмы, выработавшие устойчивость к большинству известных антибиотиков, в том числе средствам «последнего резерва».