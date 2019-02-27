Решена загадка болезни Стивена Хокинга
Американские ученые выяснили, как развивается и влияет на организм болезнь Лу Герига, или боковой амиотрофический склероз, которым страдал физик-теоретик Стивен Хокинг.
В ходе исследования удалось установить, при болезни Лу Герига у человека мутирует белок убиквилин, из-за чего из клеток не удаляются отходы метаболизма, сообщает MedicalExpress.
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Они проверили свои догадки экспериментально - плодовые мушки с неисправным геном, кодирующим убиквилин, демонстрировали признаки амиотрофического склероза.
Поврежденный белок перестает регулировать работу лизосом – клеточных компонентов, которые отвечают за "переработку мусора".
Клетки организма, в том числе головного мозга засоряются и умирают, что приводит к возрастной нейродегенерации.
Специалисты собираются проверить, работает ли механизм, найденный в организме мушек, в теле человека. Если да, то повышение кислотности лизосом сможет замедлить развитие болезни Лу Герига.
Ранее сообщалось, что антивозрастное лекарство прошло первое испытание на людях.