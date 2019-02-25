Обнаружена новая опасность соли

Отложения поваренной соли в человеческом организме способствуют развитию аллергии, говорят ученые.

Немецкие ученые выяснили, что отложения поваренной соли в организме человека способствуют развитию аллергических реакций.

Чрезмерное употребление соли, в частности, повышает риск развития атопического дерматита, говорится в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Так, исследователи проанализировали образцы кожи пациентов с атопическим дерматитом — хроническим аллергическим заболеванием. Оказалось, что уровень натрия на пораженных участках кожи оказался в 30 раз выше нормы.

В ходе научной работы выяснилось, что "связующим звеном" между поваренной солью и аллергией могут быть Th2-клетки — хлорид натрия заставляет их вырабатывать повышенное количество белков интерлейкина-4, что, в свою очередь, может приводить к аллергическим реакциям.

Ранее ученые нашли связь между потреблением соли и риском инсульта и деменции.