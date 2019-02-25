Обнаружена новая опасность соли
Немецкие ученые выяснили, что отложения поваренной соли в организме человека способствуют развитию аллергических реакций.
Чрезмерное употребление соли, в частности, повышает риск развития атопического дерматита, говорится в пресс-релизе на MedicalXpress.
Читайте такжеНазваны пять продуктов, которые стоит навсегда исключить из рациона
Так, исследователи проанализировали образцы кожи пациентов с атопическим дерматитом — хроническим аллергическим заболеванием. Оказалось, что уровень натрия на пораженных участках кожи оказался в 30 раз выше нормы.
В ходе научной работы выяснилось, что "связующим звеном" между поваренной солью и аллергией могут быть Th2-клетки — хлорид натрия заставляет их вырабатывать повышенное количество белков интерлейкина-4, что, в свою очередь, может приводить к аллергическим реакциям.
Ранее ученые нашли связь между потреблением соли и риском инсульта и деменции.