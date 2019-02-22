Выяснилось, почему опасно отказываться от обеденного перерыва

Частый отказ от обеда может спровоцировать тяжелые заболевания желудка.

Полноценный обеденный перерыв полезен для здоровья, он положительно сказывается и на результатах труда.

Систематическое игнорирование перерыва приводит к нарушению сна, пищеварения, расстройству внимания, пишет The Guardian.

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В ходе исследований выяснилось, что те, кто весь рабочий день не отрывается от своих обязанностей, имеют меньшую эффективность труда по сравнению с нашедшими на недлительный отдых в течение дня коллегами.

Кроме того, обеденный перерыв снижает шансы на эмоциональное выгорание. Обедавшие участники эксперимента не были подвержены стрессу и лучше спали по ночам.

Специалисты предупреждают, что частый отказ от обеда может спровоцировать тяжелые заболевания желудка.

При этом благоприятный эффект имеют исключительно перерывы, которые связаны с приемом пищи, а не времяпровождением с гаджетами и в соцсетях.

Ранее медики из Общеклинической больницы Массачусетса выяснили, что сон продолжительностью менее 7 часов в день может повысить риск инсульта.