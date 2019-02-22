Названа простая альтернатива лекарствам от давления

Активность эффективно способствует снижению давления за счет укрепления сердца.

Ученые из Университета Западной Австралии выступили с заявлением о том, что непродолжительная физическая активность по утрам может заменить собой лекарства для снижения артериального давления у пожилых людей.

По словам исследователей, полчаса умеренной ходьбы по утрам могут конкурировать по эффективности поддержания в норме АД с гипотензивными средствами, пишет MedikForum.

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Для участия в экспериментах были приглашены 35 женщин и 32 мужчины в возрасте от 55 до 80 лет. По заданию ученых они проводили под наблюдением один день в определенном режиме. Так, например, участники провели сутки в сидячем положении, они сидели на протяжении 8 часов. Еще один день они провели, совместив разные виды активности: час сидели, потом полчаса шли на беговой дорожке с умеренной интенсивностью, после чего вновь принимали сидячее положение на протяжении 6,5 часов. Еще день добровольцы провели в том же режиме, что и вторые сутки, но с той разницей, что во время сидения в течение 6,5 часов каждые 30 минут они вставали на ноги и прохаживались не более 3 минут. Промежуток между этими днями составлял шесть суток.

Результаты эксперимента показали, что активность, практикуемая людьми, эффективно способствует снижению давления за счет укрепления сердца, и особенно хороша в этом плане оказалась утренняя активность – на регулярной основе она вполне способна заменить собой лекарства от давления.

«При соблюдении режимов с ходьбой на беговой дорожке артериальное давление, особенно систолическое, было ниже, чем при сидячем образе жизни. Женщины, к тому же, получали дополнительные бонусы, если добавляли короткие трехминутные прогулки в течение дня – мужчинам они особого эффекта не давали», - рассказали авторы проекта.

Ранее ученые заявили, что принятие горячей ванны может заменить фитнес – эта приятная процедура дает эффект физических упражнений.