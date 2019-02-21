Яркий экран телефона "продырявил" девушке глаза

После двух часов использования телефона на максимальной яркости у человека могут начаться проблемы со зрением.

На Тайване 25-летняя секретарь из города Гаосюн обратилась к врачам с жалобами на боль и резь в глазах, в результате было установлено, что молодая женщина получила необратимые повреждения органов зрения.

Впоследствии было установлено, что глаза пациентки пострадали из-за ее привычки пользоваться телефоном исключительно с максимальной яркостью экрана, пишет MedikForum.

Впервые девушка почувствовала очень сильную резь в глазах в прошлом году. Она купила в аптеке глазные капли, однако облегчения они не принесли. Через несколько месяцев боль в глазах стала значительно более сильной, а также покраснели белки.

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Девушка обратилась к врачу, и оказалось, что в ее глазах серьезно понизилась острота зрения: в левом глазе уменьшилась до 60 процентов, в правом - до 30 процентов. При этом осмотр показал, что роговица правого глаза пациентки буквально испещрена крошечными отверстиями. Всего их насчиталось 500. Медики заявили пациентке, что глаза выглядят как "испеченные в микроволновке".

Поговорив с девушкой, врачи установили, что она постоянно пользовалась мобильным телефоном с очень ярким экраном, никогда не меняя настроек. Специалисты выяснили, что излучение от экрана составляло 625 люменов при рекомендованном уровне в 300 люменов.

"После двух часов использования телефона на максимальной яркости у человека могут начаться проблемы со зрением: близорукость, покраснение глаз, астенопия, синдром сухого глаза, чувство жжения и инородного тела в глазе, повреждение роговицы, катаракта и ретинопатия", - сообщили медики больницы.

Девушка, чьи глаза сильно пострадали из-за яркого экрана мобильника, еще не завершила терапию. Состояние ее глаз улучшилось, однако, по словам врачей, полностью восстановить зрение уже не получится.