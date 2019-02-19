Обнаружена смертельная опасность сладкой и жирной пищи

Американские исследователи изучили ранее недостаточно исследованные особенности влияния пищи на организм. Оказалось, избыток сладости и жиров могут привести даже к смерти.

Ученые из госуниверситета Портленда (США) провели ряд экспериментов, призванных определить потенциальные риски и пользу от разных видов пищи. В научных разработках были задействованы животные, подопытным мышам скармливали пищу с высоким содержанием жира и сахаров.

Оказалось, что регулярное употребление больших объемов сладостей и жиров вызывает тяжелые заболевания. Такой рацион способен спровоцировать появление хронических тяжелых воспалений и привести к сепсису. Более того, систематическое насыщение организма избыточными жирами и углеводами может спровоцировать летальный исход, пишет MedikForum.

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Ученые уверены, что сладкая и слишком жирная пища вызывает ослабление иммунной системы, из-за чего вероятность возникновения сепсиса увеличивается в разы. При этом заражение трудно поддается лечению, быстрее распространяется и в итоге приводит к смерти.

Полученные в ходе исследований результаты могут помочь в разработке не только рекомендаций для правильного питания, но и эффективных методов лечения инфекционных болезней.

Воздействие на здоровье выскокалорийных продуктов питания, сахаров и жирных блюд давно признано негативным, однако никогда ранее речь не шла о прямой опасности для жизни. Нововыявленные обстоятельства дают возможность тщательнее подходить к планированию рациона, особенно в условиях повышенной опасности возникновения воспалений и заражения различными инфекциями.

Ранее ученые заявили, что употребление "ультраобработанной" пищи может привести к преждевременной смерти.