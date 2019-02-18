"Старые" сперматозоиды дают более здоровое потомство - ученые

Эксперименты на аквариумных рыбках показали, что чем позднее сперматозоид оплодотворит яйцеклетку, тем более здоровым вырастет потомство.

Мужчины производят сперматозоиды в течение всего периода половой зрелости, с каждой эякуляцией выбрасывая их десятками миллионов, чтобы в следующий раз их место заняли новые миллионы.

Однако если сперматозоиды сохраняются дольше и оплодотворяют яйцеклетку позднее, потомство может быть более здоровым. К такому выводу пришли биологи, которые поставили эксперименты с рыбками данио-рерио, передает Naked Science.

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"Один самец может производить тысячи и миллионы сперматозоидов для каждой эякуляции, и лишь единицы из них выживут и оплодотворят яйцеклетку, — говорит Саймон Иммлер, профессор Уппсальского университета. — До сих пор считалось не слишком важным, какой именно из сперматозоидов достигнет этого. Однако мы показали, что существуют значительные различия между разными гаметами и их влиянием на потомство".

В лабораторных условиях ученые провели забор половых клеток у самок и самцов рыбок данио. Сперматозоиды разделили на две группы — более "молодые" и более "старые" — и провели искусственное оплодотворение икры. Потомство выращивалось в течение двух лет, и авторы следили за состоянием рыбок в двух группах.

Обнаружилось, что потомки "старых" сперматозоидов отличались в целом лучшей физической формой, достигали больших размеров и жили дольше, нежели их собратья, родившиеся от сперматозоидов "молодых".

"Этот неожиданный вывод указывает на важность механизмов селекции сперматозоидов, их влияние на состояние последующих поколений", — добавляет профессор Иммлер.

Теперь его команда планирует выяснить, какие именно различия между теми и другими сперматозоидами могут быть ответственны за эти эффекты.

Ранее ученые на видео показали, как женский организм отбирает самые быстрые сперматозоиды.