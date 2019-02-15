цей матеріал доступний українською

Названа смертельная опасность недосыпа

14:36, 15 февраля 2019
Зарубежные новости
405 0
Названа одна из смертельных опасностей недосыпа / фото pixabay.com

Специалисты проводили эксперименты на мышах. Соответствующая статья опубликована в журнале Nature.

Читайте такжеОбнаружена смертельная опасность лекарств от насморка

Грызунов разделили на две группы: первая спала не менее восьми часов в сутки, а вторую будили раньше. В результате у лишенных сна мышей наблюдался повышенный уровень лейкоцитов и нарастание атеросклеротических бляшек. 

Ученым удалось выяснить, что за вырабатывание белых кровяных клеток в костном мозге во время сна отвечает гормон гипокретин. Пониженное содержание этого гормона и приводило к образованию бляшек. А это - одна из причин возникновения инсульта.

Ранее исследователи Бостонского университета выяснили, что половина жителей США страдает от высокого давления, проблем с сердцем или пережили инсульт, что значительно увеличивает риск преждевременной смерти.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ученые#сон