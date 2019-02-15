Названа смертельная опасность недосыпа

У лишенных сна мышей наблюдался повышенный уровень лейкоцитов и нарастание атеросклеротических бляшек.

Медики из Общеклинической больницы Массачусетса выяснили, что сон продолжительностью менее 7 часов в день может повысить риск инсульта.

Специалисты проводили эксперименты на мышах. Соответствующая статья опубликована в журнале Nature.

Читайте такжеОбнаружена смертельная опасность лекарств от насморка

Грызунов разделили на две группы: первая спала не менее восьми часов в сутки, а вторую будили раньше. В результате у лишенных сна мышей наблюдался повышенный уровень лейкоцитов и нарастание атеросклеротических бляшек.

Ученым удалось выяснить, что за вырабатывание белых кровяных клеток в костном мозге во время сна отвечает гормон гипокретин. Пониженное содержание этого гормона и приводило к образованию бляшек. А это - одна из причин возникновения инсульта.

Ранее исследователи Бостонского университета выяснили, что половина жителей США страдает от высокого давления, проблем с сердцем или пережили инсульт, что значительно увеличивает риск преждевременной смерти.