Названа смертельная опасность недосыпа
Медики из Общеклинической больницы Массачусетса выяснили, что сон продолжительностью менее 7 часов в день может повысить риск инсульта.
Специалисты проводили эксперименты на мышах. Соответствующая статья опубликована в журнале Nature.
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Грызунов разделили на две группы: первая спала не менее восьми часов в сутки, а вторую будили раньше. В результате у лишенных сна мышей наблюдался повышенный уровень лейкоцитов и нарастание атеросклеротических бляшек.
Ученым удалось выяснить, что за вырабатывание белых кровяных клеток в костном мозге во время сна отвечает гормон гипокретин. Пониженное содержание этого гормона и приводило к образованию бляшек. А это - одна из причин возникновения инсульта.
Ранее исследователи Бостонского университета выяснили, что половина жителей США страдает от высокого давления, проблем с сердцем или пережили инсульт, что значительно увеличивает риск преждевременной смерти.