Депрессия ускоряет старение мозга на 10 лет - ученые

Первые клинические исследования показали, что депрессия ускоряет процессы старения мозга.

Ученые из Йельского университета в ходе первого масштабного исследования с участием людей доказали, что депрессия способна ускорить процесс старения мозга.

Используя новые технологии сканирования мозга, ученые выяснили, что синаптическая плотность или количество соединений в мозге жертв депрессий начинает истончаться на 10 лет раньше, чем у тех, кто этой психической болезни не имеет, пишет MedikForum.

В среднем у пациентов с депрессией процесс старения мозга стартовал в 40 лет, а у людей без депрессий - в 50 лет.

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Изменения синаптической плотности грозят более ранней потерей памяти, спутанностью сознания, замедлением речи и даже более ранним началом таких возрастных болезней, как старческое слабоумие. Результаты этого исследования, по мнению его авторов, приближают науку к пониманию того, почему у женщин, которые в два раза чаще страдают от депрессий, по сравнению с мужчинами, риск развития старческого слабоумия в три раза выше, чем у представителей сильного пола.

Кроме того, полученные данные могут помочь и в развитии лекарств, воздействующих на гиппокамп – это как раз та область мозга, которая повреждается при старческом слабоумии и при депрессии.

Ранее ученые заявили, что стресс в среднем возрасте может уменьшить размер мозга и ухудшить память.