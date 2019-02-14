Женское тело блокирует слабые сперматозоиды, отбирая только самых сильных

Как оказалось, репродуктивные органы построены так, что только наиболее активные мужские клетки способны пройти все испытания на пути и добраться до яйцеклетки.

Для миллионов сперматозоидов это конец дороги. Ученые обнаружили, что женский репродуктивный тракт имеет такую специфическую форму, что он просто останавливает слабые мужские клетки еще на полпути.

Как пишет The Guardian, исследователи использовали модели и компьютерные симуляции, чтобы продемонстрировать, что определенные точки сжатия в женском теле действуют как ворота на тяжелом пути сперматозоидов от шейки матки до яйцеклетки. Лишь самые быстрые из них способны пройти эти преграды.

Читайте такжеПочему надо заниматься сексом как можно чаще: названы девять веских причин

Тесты с использованием спермы мужчин и быков обнаружили, что самые сильные «плавцы» имели больше шансов пройти все узкие точки, которые называют «ограничителями». В это время, слабые клетки сталкивались с преградами, которые могли даже развернуть их в обратном направлении, если они приближались слишком близко.

«Общий эффект от этих ограничителей – это не позволить медленным сперматозоидам пробиться и отобрать лишь те, которые отличаются наибольшей моторикой», - сказал химик и автор исследования из Университета Корнелла Алиреза Аббаспоуррад.

Естественное оплодотворение – это жестокая игра. У людей и других млекопитающих гонки начинаются с внезапного извержения более 60 миллионов сперматозоидов. Каждый из них стремится слиться с яйцеклеткой. Но для того, чтобы получить такой шанс, им нужно опередить всех соперников и преодолеть все угрозы: от внутренних кислот до атак иммунной системы.

Читайте такжеФизические нагрузки улучшают фертильность мужчин - исследование

Моторика сперматозоидов исследовалась и ранее. Но ученые из Университета Корнелла впервые сосредоточили внимание на том, как клетки преодолевают самые узкие участки в репродуктивном тракте женщин, такие как небольшой проход между маткой и маточными трубами. Это особенно непросто, потому что сперматозоидам приходится плыть против течения. Это означает, что им нужно быть активнее и быстрее, чем поток жидкостей, движущихся им на встречу.

«Если посмотреть на анатомию репродуктивной системы у млекопитающих, можно увидеть, что размеры канала, который ведет к яйцеклетке, не постоянные. И в какой-то момент они становятся чрезвычайно узкими, лишь отдельные клетки смогут пробиться в то время как большинство других терпят неудачу», - пояснил Аббаспоуррад.