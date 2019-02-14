В Канаде разработали лекарство против потери памяти в старости

Если клинические испытания пройдут успешно, препарат могут рекомендовать к использованию людям старше 55 лет.

Экспериментальный препарат, который восстанавливает слабые клетки мозга, дает надежду на лечение потери памяти, проблем с принятием решений и психических нарушений, которые у людей часто возникают на старость.

Клинические испытания лекарства начнутся через два года. Если все пройдет хорошо и ученые обнаружат, что препарат безопасен и действительно может помочь при потере памяти, его могут рекомендовать к ежедневному употреблению людям от 55-60 лет, пишет The Guardian.

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На данный момент лабораторные испытания показали, что навыки памяти у старых животных улучшались уже через час после приема. А после двух месяцев употребления мозговые клетки, которые сократились, возобновляли свою работу в полную силу.

Ученый из Центра зависимости и психического здоровья в Торонто Ітьйен Сибиель сказал, что применение препарата нацелено не только для лечение «нормального» сокращения когнитивных возможностей, которое приводит к постепенной потери памяти, но и в случае возникновения нарушений, которые у людей часто связаны с депрессией, шизофренией и болезнью Альцгеймера.

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На рынке в настоящее время нет лекарств, которые бы были предназначены для улучшения помятые в старости или при психических расстройствах. Однако, ученые из Торонто убеждены, что их разработка сможет даже повернуть процесс потери памяти, стимулируя конкретные клетки, связанные с обучением и запоминанием, возрождая их.