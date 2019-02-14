Ученые на видео показали, как женский организм отбирает самые быстрые сперматозоиды

Ученые продемонстрировали конкуренцию среди сперматозоидов на простом опыте.

Исследователи из Корнеллского университета поставили эксперименты, в которых смоделировали стриктуры женского репродуктивного тракта и посмотрели, как в таких условиях ведут себя сперматозоиды человека и быка.

Работа опубликована в журнале Science Advances, передает Naked Science.

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Стриктуры — точки сужения женского репродуктивного тракта. По мнению авторов, они выполняют функцию фильтра при отборе самых быстрых и конкурентных сперматозоидов. При эякуляции высвобождается не менее 40 миллионов сперматозоидов. При этом должен действовать механизм, который бы отбирал самых жизнеспособных. Конечно, существуют иммунная атака в организме женщины и сопротивление встречного потока, но этого недостаточно.

Чтобы проверить гипотезу, ученые создали небольшую микрофлюидную модель, которая имитировала женский репродуктивный тракт. Она состояла из трех отсеков овальной формы, которые соединялись «бутылочными горлышками». Исследователи впрыскивали внутрь сперматозоиды (наибольшая скорость равнялась 84,2 микрометра в секунду) и наблюдали за тем, как они ведут себя в целом и как противодействуют потоку на узких участках. Сперматозоиды человека и быка вели себя одинаково: большую часть из них отбрасывало назад.

Ранее испанские репродуктологи выяснили, что регулярное потребление миндаля, фундука и грецких орехов способно улучшить подвижность сперматозоидов и увеличить их концентрацию в сперме.