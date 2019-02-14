Горячая ванна может заменить фитнес - ученые

Эффект горячей ванны вполне сопоставим с физическими упражнениями, констатировали авторы исследования.

Принятие горячей ванны может заменить фитнес – эта приятная процедура дает эффект физических упражнений.

Исследование показало, что высокая температура способствует выработке противовоспалительных биологически активных веществ, в том числе интерлейкина-6. Кроме того, на фоне высокой температуры увеличивается потребление глюкозы и прослеживается тенденция к нормализации сахара крови, утверждают авторы исследования, опубликованного в Journal of Applied Physiology.

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Участники исследования — мужчины с избыточной массой тела и ограниченными физическими возможностями. Сначала испытуемые 15 минут проводили в комнате, воздух в которой был разогрет до 27 градусов. После этого часть людей в течение часа принимала ванну температурой плюс 39 градусов, погрузившись по шею в воду.

Выяснилось, что горячая ванна посодействовала увеличению концентрации в крови интерлейкина-6, цитокина с противовоспалительными свойствами. Другим эффектом горячей ванны стало повышение выработки оксида азота – соединения, способного расслаблять сосудистой стенки и снижать артериальное давление.

Так, за несколько недель эксперимента у участников возникло стабильное снижение в показателях уровня глюкозы натощак, а также инсулина. Кроме того, было зафиксировано уменьшение признаков хронического воспаления в различных участках тела.

Ранее ученые заявили, что аэробные упражнения значительнее влияют на качество мышления, чем тренировка, направленная на растяжение мышц.