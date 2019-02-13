Могут ли электронные сигареты стать частью стратегии по борьбе с курением?

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире курит около 1 млрд – каждый седьмой человек. С 2000 года цифра сократилась на 140 000 млн – в основном, за счет развитых стран. Ситуация в менее развитых остается критичной. К примеру, в Украине курит около 23% населения, и большая часть – заядлые курильщики.

Почему одним странам удалось достичь позитивной динамики, а другие терпят потери от связанных с курением заболеваний?

По мнению Деборы Арнотт, ведущего международного эксперта ВОЗ по борьбе с табаком и исполнительного директора Action on Smoking and Health (ASH), ответ - во внедрении комплексной стратегии.

Европейские стандарты стратегии сокращения курения заключаются во внедрении государственных регуляторных мер в трех направлениях: рекламы табачных продуктов, их продажи и налогообложения.

Великобритания – один из наиболее показательных примеров. Тут используется подход harm reduction, при котором для сокращения курения, наряду с медикаментозной терапией, применяются продукты сниженного риска – электронные системы доставки никотина. Они являются альтернативой для тех, кто не мотивирован или не может бросить курить самостоятельно, и содержат до 95% меньше вредных веществ.

Великобритания делает все возможное для мотивации курильщиков отказаться от привычки. Поддержка рынка альтернативных продуктов позволила достичь исторического минимума курения в 2016 году (15,5%). Сегодня в стране 2 млн пользователей электронных сигарет и 470 тыс. используют их, чтобы избавиться от зависимости.

Политика Великобритании регулирует электронные системы с целью обеспечить доступ к продуктам сниженного риска и внедрить ряд профилактических мер. Среди последних – социальная реклама по отказу от курения, разработка рекомендаций для курильщиков, консультации и поддержка врачей, особые требования к упаковке таких товаров. Лицензирование электронных систем доставки никотина позволяет осуществлять мониторинг качества и обеспечивает доступность для курильщиков. Что, в свою очередь, снижает риски и повышает уровень общественного здоровья.

Благодаря электронным системам, уровень мотивации для отказа от курения в Великобритании - самый высокий в Европе. Использование ЭС как полноценной альтернативы сигаретам все чаще применяется и в других странах, поэтому число пользователей постоянно растет. Если в 2011 году электронные системы использовали 7 млн человек, то в 2016 - 35 млн.

В Украине многие не знают, что ЭС менее вредны, чем курение. Однако, неоднократно доказано, что вред организму наносит не потребление никотина, а продукты горения. С дымом сигареты в воздух и организм курильщика поступает 7000 вредных химических веществ. В альтернативных продуктах дым отсутствует – это позволяет избежать пассивного курения и сократить риски для здоровья.

Сокращение курения в Украине зависит от регулирования альтернативных продуктов. Внедрение комплексной стратегии позволит врачам рекомендовать электронные системы как средство для избавления от зависимости, сократит расходы на медицину и повысит качество продукции, обязав производителей указывать состав и происхождение товара.