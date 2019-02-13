Употребление «ультра-обработанной» пищи может привести к преждевременной смерти

Ученые обнаружили, что чем больше в рационе вредных фабричных продуктов, тем больше угроза умереть раньше.

Это может быть вкусно. Но так называемые «ультра-обработанные" продукты – совсем не то, что доктор прописал. Вместе с тем, такая пища с высоким содержанием соли, сахара и других добавок занимают все большую часть диеты людей.

И теперь новое исследование во Франции показало, что «ультра-обработанные" продукты повышают риск преждевременной смерти, пишет Live Science. Ученые пришли к выводу, что чрезмерное употребление таких продуктов может быть связано с высоким риском отправиться «на тот свет» на протяжении семилетнего периода.

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Издание подчеркивает, что речь идет лишь о закономерности между злоупотреблением вредными продуктами и преждевременной смертью, а не прямое следствие. Однако, исследователи допускают, что такие продукты могут сократить человеческую жизнь рядом способов. К примеру, они могут повысить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других опасных недугов.

«Потребление ультра-обработанных продуктов сильно возросло за последние несколько десятилетий. Это может усиливать рост бремени смертности от неинфекционных заболеваний», - отметили авторы французского исследования.

По определению его авторов, ультра-обработанными называют те продукты, которые содержат много ингредиентов и были произведены путем проведения многочисленных промышленных процессов». Кроме сахара, соли, жира и масла такие изделия также включают добавки, такие как ароматизаторы, красители, подсластители и эмульгаторы. Это могут быть, например, фабричные закуски, мороженое, конфеты, энергетические батончики, обработанное мясо, еда быстрого приготовления, упакованое печенье или макаронные изделия.

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Предыдущие исследования обнаружили связь между потреблением таких продуктов с ростом риска ожирения, повышения кровяного давления и рака. Но к этому времени связь такой вредной еды с преждевременной смертью не была проверена. В новом исследовании ученые Парижского университета проанализировали данные более чем 44 тысяч взрослых людей из Франции в возрасте от 45 лет и старше. Участники периодически заполняли анкеты о том, что они ели в течение предыдущих 24 часов. Такие данные они передавали ученым на протяжении 7 лет. За этот период около 600 участников исследования умерли.

Оказалось, что в среднем 30% ежедневных калорий добровольцы получали от ультра-обработанных продуктов. Ученые подсчитали, что с каждым повышением доли вредной пищи в диете на 10% риск смерти возрастал на 14% в течение 7-летнего процесса исследования.