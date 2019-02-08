Ученые открыли лекарство от старения

Ламивудин уменьшал воспалительные процессы и подавлял проявление секреторного фенотипа, ассоциированного со старением.

Американские ученые выяснили, что препарат ламивудин, который применяется для лечения ВИЧ-инфекции, можно применять для борьбы с хроническим воспалением и другими признаками старения.

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Такой метод применим, например, для лечения болезни Альцгеймера, диабета второго типа и болезни Паркинсона, передает Medical Xpress.

Ученые проверили действие ламивудина на пожилых мышах. За две недели препарат помог мышам частично избавиться от воспаления.

А за шесть месяцев приема препарат способствовал исчезновению признаков потери жира и мышц, а также рубцевания почек у 20-месячных мышей.

По словам ученого Джона Седиви, они планируют проверить действие препарата на людях различных возрастных категорий.

Ранее британские ученые заявили, что общение с близкими и активный образ жизни помогают замедлить старение.