Врачи по ошибке удалили пациентке обе почки и лишили ее жизни

По словам женщины, после операции ее жизнь превратилась в пытку.

73-летняя жительница штата Колорадо (США) Линда Вулли умерла после того, как хирурги по ошибке удалили ей обе почки.

В марте 2018 года у нее заподозрили рак почек, а в мае сделали операцию по удалению этих органов, сообщает Daily Mail.

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Однако самое страшное было впереди - послеоперационная биопсия показала, что новообразования были доброкачественными, то есть рака почек у пациентки не было.

После этого женщина должна была три раза в неделю посещать больницу и проходить через 4-часовые процедуры гемодиализа. Также после того, как история получила огласку, Линда наняла адвоката и приготовилась судиться с медицинским учреждением. Но так и не успела получить компенсацию.

Также в одном из интервью женщина выразила надежду на то, что врачи смогут имплантировать ей здоровую почку.

Линда Вулли умерла 1 февраля, через восемь месяцев после операции.

Ранее родившийся без пениса 45-летний британец Эндрю Уордл, которому установили имплант полового органа, впал в кому спустя несколько дней после первого настоящего секса в своей жизни.