Около 200 миллионов женщин перенесли болезненную процедуру обрезания – ООН

В ООН призвали положить конец этой практике, объявив 6 февраля днем нетерпимости к женскому обрезанию.

Около 200 миллионов женщин во всем мире перенесли болезненную процедуру обрезания.

Об этом свидетельствуют данные ООН, передает ВВС.

Женское обрезание распространено в странах Африки и Ближнего Востока, встречается в Азии и Латинской Америки, однако зафиксированы случаи и в Западной Европе, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии.

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Почти все случаи связаны с жизнью закрытых этнических групп и общин иммигрантов из стран Африки. По данным ООН, в Испании в зоне риска находятся 18 тысяч девочек. В ООН призвали положить конец этой практике, объявив 6 февраля днем нетерпимости к женскому обрезанию.

Женским обрезанием называют проведенное без медицинских показаний частичное или полное удаление внешних женских гениталий.

Существуют четыре типа женского обрезания:

- клитородектомия, что предполагает полное или частичное удаление клитора;

- удаление клитора и малых половых губ;

- инфибуляция – операция, во время которой отрезаются либо малые половые губы, либо большие, потом плоть сшивается;

- прокалывание, выскабливание и прижигание клитора или области гениталий.

Чаще всего поводом для операции являются социальные нормы, религиозные убеждения, неправильные представления о гигиене. Это также считается одним из способов сохранить девственность и условием для заключения брака в некоторых культурах.

В ООН подчеркивают, что женщинам часто проводят эту операцию против их воли. Женское обрезание может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, в частности психических проблем. Также увечье женских гениталий приводит к нарушениям менструального цикла, заболеваний мочевого пузыря, высокой склонности к рецидивам инфекций, а также невозможности родить естественным путем – только с помощью кесарева сечения.

Как сообщал УНИАН, лидер правой популистской партии «Шведские демократы» представил проект предложения, призывающий к запрету немедицинского обрезания мальчиков, который в тексте определяется как «отсталое» жестокое обращение с детьми.