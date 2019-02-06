Медики нашли неожиданную связь между курением марихуаны и качеством спермы

Полученные результаты, возможно, объясняются тем, что умеренные дозы марихуаны влияют на систему организма, которая регулирует фертильность. При этом исследователи замечают, что к полученным или результатам стоит относиться с осторожностью.

Американские медики нашли корреляцию между курением марихуаны и показателями качества спермы - концентрацией и количеством в ней сперматозоидов.

Как сообщается в статье, опубликованной в Human Reproduction, у мужчин, которые курили умеренное количество марихуаны, концентрация и количество сперматозоидов в сперме были выше, чем у тех, кто никогда ее не употреблял, а еще у курильщиков был выше уровень тестостерона в крови, передает N+1.

По мнению авторов исследования, эти неожиданные результаты, возможно, объясняются тем, что умеренные дозы марихуаны влияют на эндоканнабиноидную систему организма, которая регулирует фертильность. Также возможно, что прямого влияния марихуаны на качество спермы нет, а дело в том, что люди с повышенным уровнем тестостерона склонны к рискованному поведению - для выявления причинно-следственной связи нужны дополнительные исследования.

"Одним из аргументов в пользу легализации марихуаны является то, что она относительно безвредна. При этом исследования действия марихуаны, в основном ограничиваются изучением ее влияния на нервную систему. Активное вещество марихуаны, дельта-9-тетрагидроканнабинол, способно избирательно связываться с каннабиноидными рецепторами в мозге. Однако в организме человека вырабатываются эндоканнабиноиды - вещества, которые по структуре похожи на растительные каннабиноиды. Они являются частью эндоканнабиноидной системы, которая связана с регуляцией некоторых физиологических процессов, в частности фертильности и беременности", - пишет N+1.

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Так, исследования на животных показали, что эндоканнабиноидная система задействована в регуляции сперматогенеза. Изредка ученые исследовали влияние марихуаны на мужскую репродуктивную систему, но в большинстве из них участвовали люди, долгое время злоупотреблявшие ею. Исследование здоровых мужчин, периодически куривших марихуану, показало, что у них было пониженное количество сперматозоидов в сперме и повышенная концентрация тестостерона в крови. При этом наблюдалась корреляция между увеличением дозы марихуанны и снижением количества сперматозоидов.

Чтобы лучше изучить, как курение марихуаны влияет на мужскую репродуктивную систему, медики из Гарвардского института общественного здоровья и Гарвардской медицинской школы под руководством Хорхе Чаварро провели многолетнее исследование, продолжавшееся с 2000 по 2017 год. В нем участвовали 662 мужчины (средний возраст 36,3 года), обращавшиеся в Центр лечения бесплодия Массачусетской больницы общего профиля. У них собрали 1143 образца спермы, а у половины (317 человек) из них взяли кровь на анализ. Также все мужчины заполнили анкету, в которой указывали не только возраст, образование и этническую принадлежность, но и отвечали на вопросы, курили ли они когда-либо больше двух сигарет с марихуаной, как часто они ее курили и курят ли сейчас.

По результатам опроса выяснилось, что 55 процентов опрошенных (365 человек) курили марихуану, 44 процента - в прошлом, 11 процентов - и во время исследования. В среднем, они курили по 2 сигареты с марихуаной в неделю. 88 процентов участников опроса были белыми, 84 процента - с высшим образованием и 94 из них не курили обычные сигареты во время исследования.

Ученые проанализировали образцы спермы на качество. В том числе они проверили концентрацию и количество сперматозоидов в образцах, их подвижность и целостность ДНК, а также концентрацию половых гормонов в крови. Они предположили, что у мужчин, употреблявших марихуану, качество спермы будет ниже, чем у тех, кто никогда ее не курил.

Оказалось, что у мужчин, когда-либо куривших марихуану, концентрация сперматозоидов в сперме была на 28 процентов выше, чем у тех, кто никогда ее не употреблял (62,7 миллиона сперматозоидов в миллилитре против 45,4 миллиона сперматозоидов в миллилитре). При этом концентрация сперматозоидов у продолжающих курить и бывших курильщиков была примерно одинаковой. Количество сперматозоидов у курильщиков также было на 24 процента больше, чем у тех, кто никогда не употреблял марихуану (150 миллионов сперматозоидов против 114 миллионов). Также у мужчин, когда-либо употреблявших марихуану, уровень тестостерона в крови был выше.

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Авторы предложили два объяснения неожиданным результатам. "Наши результаты противоречат первоначальной гипотезе", - говорит ведущий автор исследования Фейби Нассан из Гарвардского института общественного здоровья. "Но они согласуются с двумя различными интерпретациями. Первая из них заключается в том, что невысокие дозы марихуаны могут влиять на эндоканнабиноидную систему, которая регулирует фертильность, что, в свою очередь, может способствовать выработке спермы. Однако это преимущество исчезает при более высоком уровне потребления марихуаны. Не менее правдоподобное объяснение заключается в том, что мужчины с более высоким уровнем тестостерона склонны к более рискованному поведению, в том числе к курению марихуаны".

Исследователи замечают, что к полученным результатам стоит относиться с осторожностью. Возможно, часть участников, которые на самом деле употребляют марихуану, могли не упомянуть об этом в анкете. Также результаты не стоит распространять на популяцию в целом, так как все участники исследования были пациентами центра лечения бесплодия. Для того, чтобы понять, влияет ли количество марихуаны на сперматогенез, и есть ли вообще такая зависимость, или же дело в повышенном уровне тестостерона, нужны дополнительные исследования.

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