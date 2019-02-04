ВОЗ заявил о необходимости вакцинации от вируса папилломы человека

В Европейском регионе достигнут устойчивый прогресс в защите девушек и женщин от распространения штаммов ВПЧ.

Европейское региональное бюро ВОЗ к Всемирному дню борьбы с онкологическими заболеваниями (4 февраля) собрало статистику о вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ), штаммы которого в 90% случаев являются причиной рака шейки матки у женщин.

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Вирус ВПЧ, напоминают в организации, связан и с другими видами рака: рака головы и шеи и генитальных бородавок как у мужчин, так и у женщин, предупреждают представители Всемирной организации здравоохранения, передает kommersant.

«В Европейском регионе достигнут устойчивый прогресс в защите девушек и женщин от распространения штаммов ВПЧ», - отмечают в ВОЗ. По данным организации, сегодня в 37 из 53 стран Европейского региона проводится вакцинация против ВПЧ девочек в возрасте от 9 до 14 лет. Зачастую вакцинацию против ВПЧ также предлагают мальчикам, чтобы сократить распространение штаммов вируса. «Данные варьируются, но наряду с теми странами, где охват вакцинацией достигает 90%, есть и такие, где вакцинируются только 20% целевой группы,— говорится в сообщении ВОЗ.— По статистике, около 80% тех, кто не вакцинирован, заражаются одним или несколькими типами ВПЧ в течение жизни».

Рак шейки матки — один из самых распространенных видов онкологии среди женщин в Европе. По данным ВОЗ, ежегодно выявляется 69 тыс. новых случаев заболевания. В 2018 году было зафиксировано 30 тыс. смертей.

ВОЗ признает рак шейки матки в качестве проблемы общественного здравоохранения, и в мае 2018 года генеральный директор ВОЗ объявил о глобальном призыве к действиям по его ликвидации.