Ученые узнали главную причину преждевременной смерти

Нормализация кровяного давления позволит значительно снизить риск преждевременной смерти.

Исследователи Бостонского университета выяснили, что половина жителей США страдает от высокого давления, проблем с сердцем или пережили инсульт, что значительно увеличивает риск преждевременной смерти.

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Число людей с гипертензией выросло за счет пересмотра нормы давления: порог был снижен со 140х90 мм до 130х80, передает MedicalXpress.

У среднестатистического жителя США риск развития болезни кровеносной системы достигает 90%.

Ученые советуют отказаться от курения, отслеживать уровень холестерина и сахара, ходить чаще по лестнице, а не пользоваться лифтами. Нормализация кровяного давления позволит значительно снизить риск преждевременной смерти от сердечных приступов и инсультов.

Ранее группа сотрудников Лейденского университета в Нидерландах под руководством докторанта Нильса ван ден Берга в новом исследовании пришла к выводу, что шансы человека на наследование генов, связанных с долголетием, повышаются, если в семье есть долгожители, включая не только родителей, но и других родственников, таких как тети и дяди.