цей матеріал доступний українською

Ученые узнали главную причину преждевременной смерти

18:43, 01 февраля 2019
Зарубежные новости
173 0
Названа главная причина преждевременной смерти / фото hi-news.ru

Исследователи Бостонского университета выяснили, что половина жителей США страдает от высокого давления, проблем с сердцем или пережили инсульт, что значительно увеличивает риск преждевременной смерти.

Читайте такжеНазвана неожиданная причина преждевременной смерти

Число людей с гипертензией выросло за счет пересмотра нормы давления: порог был снижен со 140х90 мм до 130х80, передает MedicalXpress.

У среднестатистического жителя США риск развития болезни кровеносной системы достигает 90%.

Ученые советуют отказаться от курения, отслеживать уровень холестерина и сахара, ходить чаще по лестнице, а не пользоваться лифтами. Нормализация кровяного давления позволит значительно снизить риск преждевременной смерти от сердечных приступов и инсультов.

Ранее группа сотрудников Лейденского университета в Нидерландах под руководством докторанта Нильса ван ден Берга в новом исследовании пришла к выводу, что шансы человека на наследование генов, связанных с долголетием, повышаются, если в семье есть долгожители, включая не только родителей, но и других родственников, таких как тети и дяди.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть#ученые