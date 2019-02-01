Названа серьезная опасность газированной воды

Исследователи советуют пить простую воду, компоты и чай.

Ученые узнали, что употребление газировки влияет на память, уменьшает объем головного мозга и может спровоцировать инсульт.

Такие результаты исследований ученые опубликовали в журналах Stroke и alzheimer's&Dementia, рассказали в эфире "Завтрака с 1+1".

По информации ученых, люди, которые ежедневно употребляют диетическую газированную воду, в три раза чаще страдают от инсультов и расстройств памяти, чем те, кто вообще ее не пьет.

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"Семь лет исследований, опроса и сканирования мозга около 4,5 тысяч человек от 45 лет. Они пили газированную воду. И вывод совсем неутешительный. Каждый третий любитель таких напитков, даже диетических, втрое больше страдает от инсультов и развития слабоумия. Всего бутылка газированной воды без сахара хотя бы раз в день, и в результате объем мозга человека уменьшается, а память значительно ухудшается", - рассказали в эфире.

Однако ученые еще не знают, почему это происходит. Они предполагают, что соединение газированной воды и сахарозаменителей ухудшает кровообращение.

"Подобный эффект обнаружили на человеческий организм и от употребления простой газированной воды, правда, негативное влияние все же меньше, чем от увлечения диетическими шипучками.

"Еще одна опасность от синтетических подсластителей – это невероятная нагрузка на печень, а еще они могут способствовать отложению токсинов в организме", - уточнили в студии.

Ранее ученые выяснили, что газированные напитки повышают риск развития онкологических заболеваний.