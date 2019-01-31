Обнаружена неожиданная польза аэробных упражнений

Эксперимент показал преимущество таких упражнений, как ходьба и езда на велосипеде, перед растяжкой относительно мыслительных процессов.

Аэробные упражнения значительнее влияют на качество мышления, чем тренировка, направленная на растяжение мышц.

Об этом говорится в исследовании ученых из Колумбийского университета, передает Naked Science, ссылаясь на журнал Neurology.

Авторы отобрали 132 участника, чей возраст варьировался от 20 до 67 лет. Никто из них не курил и не обладал когнитивными нарушениями, никто регулярно не занимался спортом. Всех добровольцев случайным образом поделили на две группы. Первая в течение последующих шести месяцев четыре раза в неделю упражнялись на трех тренажерах: беговая дорожка, велотренажер и эллиптический тренажер. В первый месяц они постепенно увеличивали нагрузку, а на протяжении остального периода тренировались с силой, которая соответствовала 75 процентам их максимальной частоты сердечных сокращений. Вторая группа в то же время отдавала предпочтение тренировкам для растяжения и укрепления мышц кора.

Читайте такжеУченые узнали, почему некоторые люди никогда не толстеют

В качестве контроля исследователи использовали несколько метрик. Они сканировали мозг участников с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) и проводили тесты на определение функционирования эпизодической памяти, внимания и исполнительных функций. Исполнительными функциями чаще всего называют набор высокоуровневых процессов, которые позволяют менять реакцию в зависимости от контекста и действовать в соответствии с глобальной целью. Измерения проводили в начале и конце эксперимента.

Представители первой группы улучшили свой показатель исполнительных функций в среднем на 0,5 балла. Те, кто занимался растяжкой, смогли повысить результаты лишь наполовину от этого показателя. При этом ни одна из групп не демонстрировала прогресса в тестах на измерение эпизодической памяти. Однако у всех участников из первой группы авторы заметили увеличение толщины кортикального слоя в левой лобной области мозга. Оно никак не зависело от возраста.

Ранее и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун назвала украинцам альтернативу спортзалу. По ее мнению, ходьба может заменить упражнения.