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Предсказана эпидемия неизлечимой болезни

17:32, 30 января 2019
Зарубежные новости
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Предсказана эпидемия болезни Паркинсона / фото zeenews.india.com

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По расчетам ученых, к 2040 году из-за увеличения среднего возраста населения количество людей с болезнью Паркинсона превысит 12 миллионов, говорится в статье, опубликованной на IOS Press.

Так, авторы исследования приводят такие цифры: с 1990 по 2015 год число людей с болезнью Паркинсона удвоилось, достигнув 6 миллионов, а к  2040 году их станет более 12 млн.

Другими факторами, повышающими риск развития болезни Паркинсона, являются пестициды, растворители и тяжелые металлы, попадающие в окружающую среду. 

Болезнь Паркинсона - неизлечимое, медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, при котором происходит снижение выработки дофамина, а затем - развитие тремора, мышечной атрофии и потеря равновесия.

Ранее ученые пришли к выводу, что от деменции, болезни Паркинсона или инсульта пострадает каждая вторая женщина и каждый третий мужчина европеоидной расы.

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Теги: #ученые#болезнь Паркинсона