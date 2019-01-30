Предсказана эпидемия неизлечимой болезни

Расстройства нервной системы — основная причина инвалидности в мире, а наиболее быстрорастущим заболеванием сегодня считается болезнь Паркинсона.

Ученые прогнозируют, что в скором будущем мир будет охвачен пандемией болезни Паркинсона.

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По расчетам ученых, к 2040 году из-за увеличения среднего возраста населения количество людей с болезнью Паркинсона превысит 12 миллионов, говорится в статье, опубликованной на IOS Press.

Так, авторы исследования приводят такие цифры: с 1990 по 2015 год число людей с болезнью Паркинсона удвоилось, достигнув 6 миллионов, а к 2040 году их станет более 12 млн.

Другими факторами, повышающими риск развития болезни Паркинсона, являются пестициды, растворители и тяжелые металлы, попадающие в окружающую среду.

Болезнь Паркинсона - неизлечимое, медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, при котором происходит снижение выработки дофамина, а затем - развитие тремора, мышечной атрофии и потеря равновесия.

Ранее ученые пришли к выводу, что от деменции, болезни Паркинсона или инсульта пострадает каждая вторая женщина и каждый третий мужчина европеоидной расы.