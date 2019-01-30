Редкий случай: муха отложила личинку во лбу человека (фото)

Под кожей женщины находилась личинка тропической мухи, известной как Cordylobia rodhaini.

В журнале BMJ Case Reports вышла статья, рассказывающая о редком медицинском случае: под кожей лба женщины поселилась личинка мухи Cordylobia rodhaini.

История началась с того, что 55-летняя жительница Великобритании отправилась в путешествие по тропическим лесам Уганды. Во время похода ей показалось, что ее укусило насекомое, потому что на лбу образовалась небольшая припухлость. Местные врачи выдали ей в дорогу антибиотиков, но домой она прибыла с еще большей шишкой, передает Naked Science.

Женщина обратилась к доктору. Тот отметил небольшое отверстие во вздутии, из которого текла водянистая жидкость. Дальнейшие тесты показали, что под кожей находится личинка тропической мухи, известной как Cordylobia rodhaini.

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Сам по себе такой диагноз — редкость, с 1970 года опубликовано всего 14 отчетов о подобных случаях. При этом Великобритании до этого момента принадлежал только один. Во всех предыдущих инцидентах мухи откладывали яйца в местах, обычно покрытых одеждой: на спине, бедрах и груди, но ни разу в области лица. Выслушав рассказ пациентки о ее путешествии, специалисты выдвинули предположение, что заражение могло произойти, когда та обернула волосы мокрым полотенцем, сушившимся на открытой местности.

Процесс патогенеза обычно проходит следующие стадии. Личинке после внедрения яйца достаточно трех дней, чтобы вылупиться. После этого она проникает в самый тонкий слой кожи и проделывает там маленькое отверстие для дыхания. Затем начинается рост, из-за чего припухлость женщины начала увеличиваться в объеме. Он сопровождается острыми болевыми ощущениями. Для того чтобы вылупиться, личинке потребуется еще неделя.

Авторы статьи объясняют, что даже на последней стадии ее не следует насильно извлекать из отверстия, так как она прикреплена к кожной ткани маленькими крючками и шипиками. Такая процедура может вызвать воспалительные реакции, если личинка во время операции лопнет. Врачи поступили иначе. Сперва они закрыли отверстие вазелином, чтобы лишить насекомое воздуха. Из-за этого ему пришлось приблизиться к поверхности кожи, что намного облегчило удаление. Пациентка после операции провела четыре дня в больнице. По словам врачей, она полностью восстановилась.