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В России мужчина 2,5 года растил чужих детей из-за врачебной ошибки

11:17, 30 января 2019
Зарубежные новости
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Врачи виновных в ситуации не нашли / фото pixabay.com

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash. "Жена забеременела от какого-то другого мужчины. Семьи нет", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что врачи центра гинекологии Кулакова виноватых не нашли. Каждый из них продолжает работать там.  

Как сообщалось, ранее в Техасе родился младенец весом 6 кг 700 г. Это - наибольший показатель в истории больницы в городе Арлингтон.

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Теги: #Россия#Москва#беременность#искусственное оплодотворение