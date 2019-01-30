В России мужчина 2,5 года растил чужих детей из-за врачебной ошибки

Мужчина 2,5 года воспитывал чужих сыновей.

В Москве врачи перепутали пробирки во время ЭКО. Через 2,5 года отец Валентин Егоров узнал, что сыновья, которых он воспитывает — чужие.

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash. "Жена забеременела от какого-то другого мужчины. Семьи нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи центра гинекологии Кулакова виноватых не нашли. Каждый из них продолжает работать там.

Как сообщалось, ранее в Техасе родился младенец весом 6 кг 700 г. Это - наибольший показатель в истории больницы в городе Арлингтон.