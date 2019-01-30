Диета Дюкана: как похудеть, не считая калорий

Малоуглеводная диета Дюкана не ограничивает человека в количестве пищи и времени ее приема.

Диета Дюкана — это система питания от французского диетолога Пьера Дюкана, благодаря которой миллионы людей во всем мире смогли избавиться от лишнего веса. В основе рациона при таком виде диеты – белковая пища.

Особенность диеты Дюкана еще заключается и в том, что нет ограничений в количестве пищи и времени приема. Более того, нет необходимости подсчитывать калории, а организм при ней быстро сжигает жиры.

Диета Дюкана пришлась по вкусу Дженнифер Лопес, Кейт Миддлтон Бейонсе.

Этапы диеты

Диета Дюкана состоит из четырех этапов: первый – «атака», когда можно есть только белковые продукты; второй - «чередование», добавляются овощи; следующий – «закрепление», когда можно есть один фрукт и кусочек твердого сыра в день; последний – «стабилизация», когда человек возвращается к привычному режиму питания.

Помните, что на любом этапе диеты Дюкана необходимо пить по 2 литра чистой воды в день, стараться ходить пешком как можно больше (минимум по полчаса в день). А также обязательно - ложка овсяных отрубей в день.

Диета Дюкана: что можно есть на первом этапе – самом жестком

На этапе «атаки» необходимо есть белковые продукты с низким содержанием жиров и углеводов, среди которых: белое мясо птицы, телятина (только нежирная), печень куриная и говяжья, рыба, мясо кролика, морепродукты, обезжиренный кефир, творог и молоко, раки. Готовить их необходимо без жира!

Длительность данного этапа, зависимо от вашего веса, от 2 до 7 дней, максимум – 10 (если вы хотите сбросить 5–10 кг – 2–3 дня; 10–20 кг – 3–5 дней; 20–30 кг – 5–7 дней; более 30 кг –10 дней).

Запрещен сахар, но можно его заменители. Потребление соли старайтесь существенно уменьшить.

Обязательно - ложка овсяных отрубей в день.

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Переходим к этапу «чередования»

На данном этапе диеты Дюкана необходимо чередовать белковые дни с белково-овощными: один день едим только белки, на следующий добавляем к ним овощи (но можно и 3/3 либо 5/5). Отметим, что есть их можно в неограниченном количестве.

Но нельзя овощи, содержащие много крахмала - картофель, рис, зерновые и бобовые.

Потребление овсяных отрубей увеличивается до двух ложек в день.

Как правило этап «чередование» рассчитывается по формуле - 7 дней на каждый лишний килограмм.

Третий этап диеты

На этапе «закрепления» у худеющего происходит закрепление достигнутого веса. Чтобы определить, сколько продлится данный этап, необходимо воспользоваться формулой: 10 дней на каждый сброшенный килограмм - если вы сбросили 9 кг, то его продолжительность составит 90 дней.

Можно есть белковые продукты, овощи, но уже можно позволить себе фрукты, за исключением бананов, винограда и черешни. Более того, на этой фазе разрешены две порции крахмалистых продуктов в неделю, например, макароны и картофель.

Помните, что один день обязательно должен быть чисто белковым.

Этап «Стабилизация»

Вот и время переходить к нормальному режиму питания. Но, как правило, диета научила худеющего не увлекаться сладкими и мучными продуктами, поэтому человек избавляется от многих нездоровых пищевых привычек.

На данной фазе один день в неделю должен быть чисто белковым. И не забывайте об овсяных отрубях – всегда по три столовых ложки в день.

Кому противопоказана диета Дюкана

Страдающим от болезней почек, печени, нарушения обмена веществ. Также запрещена эта диета людям с подагрой, при беременности и кормлении грудью. Есть и ограничения по возрасту - до 18 лет.

Минусы диеты

Из-за переизбытка белка человек может чувствовать себя усталым, у него пропадает аппетит. Также среди негативных моментов – неприятный запах может исходить изо рта и от тела.

Возможны гормональные сбои, проблемы с желчным и запоры. Также из-за переизбытка белка в организме происходит повышение уровня холестерина в крови.

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