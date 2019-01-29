Обнаружен способ, как защитить организм от рака

В будущем планируются эксперименты с участием людей.

Ученые нашли способ реактивировать истощенные в борьбе с раковой опухолью Т-клетки.

Исследователи пытались установить причины утомления Т-киллеров в борьбе с раком и пришли к выводу, что в этом виновата недостаточная активность энолазы — фермента, играющего роль в гликолизе, то есть процессе окисления глюкозы, передает MedicalXpress.

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Чтобы избежать этого, ученые заставили клетки поглощать пируват - конечный продукт гликолиза. Это привело к росту энергии в лимфоцитах и их активации.

Ликвидировав причину усталости, ученым удалось вернуть клеткам активность, необходимую для победы над опухолью.

На основе этих исследований ученые изобрели препарат, способный взбодрить истощенные клетки, он уже прошел испытания на лабораторных мышах. В будущем планируются эксперименты с участием людей.

Ранее ученые выяснили, что повышение в клетках организма специфической молекулы SGLT2 говорит о скором развитии рака.