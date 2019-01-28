«Страшнее, чем изменение климата»: ученые нашли в Арктике ген устойчивости к антибиотикам

По мнению экспертов, это указывает на быстрое распространение явления, которое может перечеркнуть столетие успехов человечества в медицине.

Гены, связанные с устойчивыми к антибиотикам супербактериями, были обнаружены в одном из самых отдаленных мест на Земле – в Арктике. И это указывает на быстрое распространение и глобальную природу проблемы возбудителей болезней, устойчивых к лекарствам, которые до этого времени были наиболее эффективными.

Гены впервые были обнаружены в госпитале в Индии в 2007-2008 году. Потом через два года после того их нашли в поверхностных водах в Дели, пишет The Guardian. Вероятно, туда они попали вместе со сточными водами. А теперь ученые обнаружили гены в образцах почв на Свалбарде за Арктическим кругом. Вероятно, их сюда занесли мигрирующие птицы и люди. Хотя человеческое влияние на регион минимальное.

Читайте такжеУченые напугали новой потенциальной супербактерией

В то же время, хоть гены под названием blaNDM-1 и были обнаружены на норвежском архипелаге, саму супербактерию здесь не нашли. Однако, они могут придавать бактериям способность противостоять карбапенемам – антибиотикам последней надежды для лечения людей. Глава службы здравоохранения Англии Салли Дэвис считает, что устойчивость к антибиотикам может привести к началу «глобального апокалипсиса». А министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок назвал это большей угрозой, чем климатические изменения или война.

Простые операции могут превратиться в очень опасные для жизни. А быстрое распространение бактерий, устойчивых к антибиотикам, а также эволюция болезней могут перечеркнуть почти век большого прогресса в охране человеческого здоровья.

Во время исследования на Свадбарде ДНК было изъято из 40 образцов почвы в 8 местах на архипелаге. В них было выявлено 131 ген, устойчивый к антибиотикам. При этом, именно blaNDM-1 был обнаружен в 60% случаев.

Читайте такжеВ мире стартовала Всемирная неделя правильного использования антибиотиков

Обнаружение его в таких отдаленных уголках планеты указывает на роль, которую плохая санитария может сыграть в появлении устойчивости к антибиотикам. Об этом сказал инженер экосистем Университета Ньюкасла Дэвид Грэм. Усилия в борьбе против распространения устойчивости сфокусировались на сокращении чрезмерного использования антибиотиков. Но исследование показало, что существуют и другие пути распространения проблемы.

«Что человечество сделало? Через чрезмерное использование антибиотиков оно ускорило эволюцию, в результате которой появились устойчивые штаммы, которых не существовало ранее», - сказал Грэм.

Он добавил, что хуже то, что плохая санитария дала возможность устойчивым к антибиотикам бактериям размножаться и распространяться.