цей матеріал доступний українською

Диетологи придумали легкий способ, как определить правильный размер порций (видео)

18:38, 28 января 2019
Зарубежные новости
218 0
В определении размера порций вам помогут ваши руки / фото pixabay.com

Читайте такжеНайдена идеальная формула употребления алкоголя

Британские диетологи British Nutrition Foundation придумали легкий способ, как определить правильный размер порции продукта, передает ВВС.

Как выяснилось, в этом вам помогут ваши руки. Журналисты объяснили, как это работает.

"Открытая ладонь поможет вам попрощаться с лишним весом: хлопьев в день можно съесть не больше трех горстей, две горсти - макаронов и риса. Дневная порция сыра должна быть не больше ваших двух больших пальцев. Чтобы картофель не ударил по вашей талии, нужно есть порцию не больше одного кулака", - рассказали СМИ об исследовании британских врачей.

Ранее сравнение ДНК очень худых и толстых людей помогло ученым выделить 13 мутаций в различных генах, которые защищают человека от развития ожирения

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #диета