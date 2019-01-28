Диетологи придумали легкий способ, как определить правильный размер порций (видео)

Эксперты считают, что люди часто готовят слишком большие порции, поэтому и переедают.

Как вы решаете, сколько еды приготовить на себя и свою семью? Измеряете весами или кладете на глаз?

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Британские диетологи British Nutrition Foundation придумали легкий способ, как определить правильный размер порции продукта, передает ВВС.

Как выяснилось, в этом вам помогут ваши руки. Журналисты объяснили, как это работает.

"Открытая ладонь поможет вам попрощаться с лишним весом: хлопьев в день можно съесть не больше трех горстей, две горсти - макаронов и риса. Дневная порция сыра должна быть не больше ваших двух больших пальцев. Чтобы картофель не ударил по вашей талии, нужно есть порцию не больше одного кулака", - рассказали СМИ об исследовании британских врачей.

Ранее сравнение ДНК очень худых и толстых людей помогло ученым выделить 13 мутаций в различных генах, которые защищают человека от развития ожирения.