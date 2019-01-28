Ученые подтвердили связь болезни Альцгеймера с бактерией, вызывающей воспаление десен

Инфекция Porphyromonas gingivalis играет роль в патогенезе – то есть возникновении и развитии болезни Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера связана с активностью бактерии Porphyromonas gingivalis, что вызывает болезни десен.

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Об этом утверждает группа ученых из стартапа Cortexyme, передает радио Свобода. В новом исследовании они установили связь между токсинами, вырабатываемыми бактерией, и проявлениями болезни Альцгеймера, экспериментально показав эту связь на мышах.

Исследование может помочь понять природу возникновения и методы лечения болезни Альцгеймера, которая сейчас считается неизлечимой.

Инфекция Porphyromonas gingivalis играет роль в патогенезе – то есть возникновении и развитии болезни Альцгеймера, утверждают авторы исследования. Они обнаружили токсины P. gingivalis – гингинпаини – в тканях мозга умерших людей с болезнью Альцгеймера и подтвердили на мышах связь между заражением бактерией и появлением бета-амилоидов, маркеров болезни Альцгеймера.

Хотя гипотезы о том, что болезнь Альцгеймера может быть инфекцией, уже появлялись (ее связывали, например, с вирусом герпеса), не все ученые разделяют точку зрения авторов исследования.

«Я полностью разделяю идею, что этот микроб может быть благоприятным фактором. Гораздо меньше я уверен в том, что он вызывает болезнь Альцгеймера», – считает нейробиолог Роберт Мойр из Гарвардского университета.

Исследование провели основатели американского стартапа Cortexyme и связанные с компанией ученые.