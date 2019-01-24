Обнаружен мужской ген бесплодия

Ген RBMXL2 может играть критическую роль для бесплодных мужчин.

Исследователи из Ньюкаслского университета Великобритании сделали важное открытие о природе гена RBMXL2, который уже был известен науке. Специалисты установили, что именно этот ген ответствен за бесплодие у мужчин.

"Ген RBMXL2 может играть критическую роль для бесплодных мужчин. Этот ген присутствует только у людей и млекопитающих мужского пола, и его дисфункция препятствует образованию сперматозоидов", - сообщается в пресс-релизе, которое передает MedikForum.

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Ученые признают, что, несмотря на свою распространенность, мужское бесплодие все еще плохо изучено и во многом остается загадкой для врачей. Ген RBMXL2 был обнаружен в Y-хромосоме, которую всегда было очень трудно исследовать. В этот раз специалистами была проведена серия экспериментов на мышах с активизированным геном RBMXL2.

В ходе своего расследования ученые обнаружили, что включение гена RBMXL2 блокировало экспрессию других генов, вследствие чего сперматозоиды не получали возможности нормально развиваться и оплодотворять яйцеклетку. Авторы проекта полагают, что то же самое происходит в организме мужчин – "проснувшийся" ген RBMXL2 делает их бесплодными.

"Данный ген известен уже более 20 лет, но его роль в развитии бесплодия мы смогли уточнить лишь сейчас, и это настоящий прорыв. Бесплодие влияет не только на репродуктивную функцию, оно негативно сказывается на психическом здоровье мужчин, снижает их самооценку и может приводить к тяжелым депрессиям", - отметили научные специалисты.

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