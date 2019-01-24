Обнаружена серьезная опасность жареной курицы

Жареная курица грозит женщинам ранней смертью, говорят ученые.

Хорошо прожаренная рыба, картошка и курица повышают риск преждевременной смерти у женщин на 13%. Особенно, если эти продукты находятся в ежедневном рационе.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Айовы. Они выяснили, что одна или более порций жареной пищи ежедневно повышают риск досрочного ухода из жизни на 8%, по сравнению с теми женщинами, которые вообще не употребляют блюда с глубокой обжаркой, передает MedikForum.

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Но если женщина ежедневно поглощает жареную курицу или рыбу в количестве более одной порции, то вероятность преждевременной смерти увеличивается на 13% по любой причине и на 12% из-за возможных болезней сердца.

Даже если в рационе женщин меньше порций жареной пищи, то риск преждевременной смерти всё равно повышается. Таковы результаты наблюдений более чем за 100 тыс. женщин в возрасте от 50 до 79 лет. Наблюдения продолжались в среднем 18 лет, и за этот период из жизни ушли более 31 тыс. женщин. Из них 9 320 умерли от болезней сердца, 8 358 - от рака и 13 880 - от других причин.

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