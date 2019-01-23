Обнаружена серьезная опасность приема аспирина

К приему аспирина нужно относиться с осторожностью, прежде всего в пожилом возрасте.

Ученые проанализировали данные 13 исследований с участием более 164 тысяч человек и пришли к выводу, что аспирин обладает опасным для жизни побочным эффектом.

По их словам, ежедневный прием аспирина может понизить риск сердечного приступа или инсульта, но в то же время аспирин может вызывать внутренние кровотечения, пишет MedikForum.

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"Аспирин разжижает кровь и может вызывать внутреннее кровотечение. Такое осложнение встречается достаточно редко, но представляет собой угрозу для жизни", - говорят исследователи, слова которых передает JAMA.

Пятилетние наблюдения показали, что в группе, принимавшей аспирин, абсолютный риск смерти от сердечных приступов, инсультов или сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 0,38%, однако при этом увеличился риск опасных для жизни кровотечений, на 0,47%.

Авторы работы подчеркнули, что к приему аспирина нужно относиться с осторожностью, прежде всего в пожилом возрасте.

"Профилактика аспирином может быть полезна лишь при условии, что риск сердечного приступа в ближайшие годы составляет не менее 10% и при этом отсутствуют проблемы со свертываемостью крови", - подчеркнули ученые.

Ранее ученые выяснили, что прием аспирина, хотя и замедляет развитие злокачественных новообразований толстого кишечника, вместе с этим увеличивает эволюционный потенциал опухолевых клеток.