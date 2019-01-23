Назван самый желанный партнер для отношений

Женщин отпугивают слишком умные и чересчур общительные представители сильного пола, выяснили психологи.

Австралийские психологи Жиль Жиньяк и Клар Старбак провели исследователи, в ходе которого выяснили, какие мужчины нравятся женщинам. Выяснилось, что их отпугивают слишком умные и чересчур общительные представители сильного пола.

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В опросе исследователей приняли участие 214 студентов, средний возраст которых - 19 лет, передает Сегодня Lifestyle.

Психологи попросили девушек оценить качества, которые они ценят в мужчине - ум, доброту, общительность, красоту.

Вопросы формулировались следующим образом: сначала у респондентов спрашивали, насколько привлекательным для них будет партнер, обладающий указанными качествами на 1, 10, 25, 50, 75, 90 и 99% больше, чем люди в целом. Опрашиваемым нужно было указать привлекательность человека в баллах – от одного до шести.

Большинство девушек отметили, что интеллект и простота в общении – это самые лучшие качества для партнера. А вот чересчур умные и слишком общительные мужчины оказались менее востребованными.

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