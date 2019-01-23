Названы пять случаев, когда точно не стоит заниматься сексом

Эксперты составили топ-5 причин, по которым женщине лучше пока не заниматься сексом.

Даже если вам кажется, что у вас несерьезное гинекологическое заболевание, всегда важно уточнять у лечащего врача, стоит ли воздерживаться от секса и как долго. Обычно все зависит от типа воспаления, но в большинстве случаев небольшой перерыв пойдет на пользу.

Любое отклонение от плана может серьезно затруднить выздоровление, особенно если вы столкнулись с одной из нижеприведенных пяти распространенных ситуаций, передает Heroine.ru.

1. После операции на тазовой области

Если в последнее время пришлось перенести любую операцию в области таза, например, кесарево сечение или гистерэктомию, занятия сексом стоит отложить до момента, пока врач не удостоверится, что все достаточно зажило. Даже короткий и кажущийся легким и осторожным половой акт может затянуть процесс заживления и повредить швы.

2. Если у вас есть инфекция мочеполовой системы

Во время секса бактерии могут попадать в мочеиспускательный канал, что и вызывает заболевание чаще всего. Крайне важно обратиться к врачу, если эта ситуация повторяется уже не в первый раз. Врач-гинеколог также может назначить антибиотики для лечения этой инфекции, и пока курс не будет окончен — заниматься сексом не стоит, даже если кажется, что боль отступила.

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3. При нарушении кислотности вагины

Бактериальный вагиноз — заболевание, с которым регулярно сталкивается 8 из 10 женщин детородного возраста и которое достаточно легко поддается лечению. Оно вызывается дисбалансом бактерий, например: после спринцевания, приема антибиотиков или даже ношении некачественного нижнего белья. Чтобы восстановить микрофлору и кислотность влагалища, понадобятся специальные вагинальные препараты в форме свечей или геля, и заниматься сексом в период лечения категорически нельзя.

4. При восстановлении после дрожжевой инфекции

Молочницу легко выявить, даже не обращаясь к специалисту, с дрожжевым грибком отлично справляются недорогие вагинальные средства, и вместе это создает впечатление, что лечение кандидоза занимает не больше трех дней. Но специалисты утверждают, что ткани во влагалище могут воспаляться от противогрибковой терапии, так что нужно дать некоторое время для того, чтобы вагина восстановилась. В этот период времени также не рекомендуется заниматься оральным сексом, ведь грибковые инфекции легко передаются через слизистую. Кроме того, этот вид бактерий легко распространяется через секс-игрушки, так что не забывайте тщательно промывать их после каждого использования.

5. Во время лечения ЗППП

Даже если у вас с партнером обнаружено одно и то же ЗППП, вам нельзя заниматься сексом — вы просто будете передавать вирус друг другу, а затянувшееся лечение может повредить вашей гормональным и репродуктивным функциям. Это также относится и к обычной «простуде на губах» — виду герпеса, который напрямую не связан с половой системой, но имеет схожие с ним предпосылки.

Ранее эксперты назвали девять веских причин, по которым сексом надо заниматься как можно чаще.