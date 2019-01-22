Ученые дали советы, как не терять тепло тела в лютые морозы

Правильная комбинация из одежды, физической активности и пищи поможет всегда чувствовать себя в тепле.

Ожидая автобуса на остановке, выгуливая собаку или прогуливаясь в зимнее время все стараются как-то быть в тепле. К счастью, процесс, который человеческое тело использует для расщепления пищи, служит источником внутреннего тепла.

Но когда наступают особые зимние морозы, некоторые «защитные стратегии» тоже понадобятся, чтобы предотвратить переохлаждение. Чем больше разница между температурами тела и окружающей среды, тем быстрее люди теряют свое тепло. Но двое людей с одинаковой температурой и в одной и той же среде могут чувствовать себя по-разному. Один из них может замерзать, а другой не испытывать никакого дискомфорта, пишет на страницах Newsweek профессор прикладной психологии Государственного университета Миссисипи Джон Эрик Смит.

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Но несмотря на разное ощущение холода, ученые обнаружили, что естественная физиологическая реакция на низкую температуру и поведенческая адаптация могут помочь поддерживать тепло тела на уровне 36,6 градусов по Цельсию, чтобы чувствовать себя нормально.

Что же происходит с телом? Кровь циркулирует, доставляя питательные вещества, кислород и другие важные для организма субстанции. И эта система обеспечения передает тепло от мышц к коже, где оно высвобождается. Когда человек заходит в прохладную среду, организм направляет больше крови в туловище, защищая тепло жизненно важных органов. Вместе с тем, происходит отток крови от кожи. Сокращая тепловые потоки к ней, организм предотвращает отток тепла в холодную среду. Это позволяет телу как можно дольше сохранять внутреннее тепло.

Другая защитная реакция тела заключается в активизации мышечной активности. Зато ускоряется метаболизм и создается дополнительное тепло. Стоит только представить быструю зимнюю прогулку в дни, когда ртутный столбик термометра опустился очень низко: зубы стиснуты, а руки и ноги неконтролируемо дрожат. Эти, казалось бы, нелепые сокращения мышц на самом деле попытка организма увеличить температуру тела через сжигание большего количества питательных веществ во внутренней «печки». Отличия в размерах, физической форме и метаболизме влияют на то, как разные люди переживают холод. Меньшие люди с маленькими жировыми запасами теряют больше тепла в холодной среде, чем большие и толстые люди. Те, кто имеют большую мышечную массу, тоже в выигрыше. Потому что тепло генерируется именно в мышцах. Но имеющиеся физические свойства нельзя изменять в зависимости от ситуации.

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Поэтому чтобы сохранить ощущение согретости, ученый советует манипулировать одеждой, активностью и едой. Обычно, чтобы согреться, люди надевают теплое пальто, шапку и рукавицы. Очевидно, увеличение толщины одежды или ее плотности помогает делу. Зимняя одежда не так нагревает, как помогает сохранить тепло, которое тело производит самостоятельно. В отличие от распространенных убеждений, голова не больший источник оттока тепла, чем любая другая адекватно покрытая часть тела. Если надеть шапку и уйти без пальто, потеря температуры тела будет происходить через туловище благодаря тому, что организм направляет туда потоки крови в холодных условиях. Если же согреть туловище и голову, кровяные потоки будут направлены к ногам и рукам, что повысит общее ощущение согретости.

Во-вторых, физическая активность способствует повышению сокращений мышц, сжиганию питательных веществ и выделению дополнительного внутреннего тепла. Это тоже помогает согреться. Но, к сожалению, с одеждой и физической активностью можно переборщить. Тогда тело начнет потеть, чтобы охладиться. И такая ситуация не несет ничего хорошего. Ведь потоотделение ускоряет процесс потери температуры.

Наконец, потребление пищи тоже повышает внутреннее производство тепла. Процесс расщепления продуктов питания немного увеличивает температуру тела. Иногда люди, которые ночуют в палатках, съедают что-то перед сном, чтобы чувствовать себя в тепле в течение ночи. Если съесть что-то небольшое, влияние на метаболизм будет не очень вредным. А разница между потерей и выделением тепла будет относительно небольшим.