Ученые сделали неожиданное открытие в анатомии человека (фото, видео)

Сначала кровеносные сосуды в костях заметили у мышей.

Ученые из Университета Дуйсбург-Эссена в Германии путем пары экспериментов установили, что в костях мышей и человека находится множество крошечных и ранее неизведанных кровеносных сосудов.

По заверениям иммунолога Матиаса Гюнцера, руководившего исследованием, никто не ожидал, что в XXI веке возможно открыть центральную анатомическую структуру, которая не описана в учебниках. Работа опубликована в журнале Nature Metabolism, выдержки приводит Naked Science.

Само открытие произошло случайно. Гюнцер изучал флуоресцентно окрашенные клетки крови у мышей, когда заметил, как они проходят через твердую кость. Он начал поиски информации об этом феномене, но не нашел объяснений ни в одном из справочников. Тогда ученый решил выяснить причину.

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Вместе с коллегами он приступил к исследованию. Они воспользовались веществом под названием этилциннамат, чтобы сделать кости мышей прозрачными. Затем, объединив флуоресцентную микроскопию с рентгеновской, специалисты обнаружили сотни маленьких сосудов, проходящих через кортикальный слой. Они определили, что в кости голени мышей содержится более тысячи таких сосудов. Через них проходит 80 процентов артериальной крови и 59 процентов венозной. Авторы назвали их транскортикальными сосудами.

В последующем исследователи захотели выяснить, есть ли такие же сосуды у человека. При помощи магнитно-резонансной томографии (МРТ) они сканировали ногу Матиаса Гюнцера. На снимках ученые заметили в кости крошечные отверстия, как и у мышей, и посчитали их доказательством наличия транскортикальных сосудов у человека. Кроме того, их присутствие косвенно подтверждает медицинская техника внутрикостного вливания, которая долгое время использовалась полевыми врачами для быстрого восстановления солдат.

Сам Матиас Гюнцер так высказался об открытии: "Мы нашли кровеносные сосуды там, где и не подозревали найти. Это безумие, что еще остаются такие вещи, которых мы не знаем о человеческой анатомии".

Ранее международная группа ученых под руководством сотрудников Университета Британской Колумбии (Канада) вырастила в лаборатории систему человеческих кровеносных сосудов, имитирующую структуру и функции настоящих. Ученые называют это прорывом в области лечения диабета.