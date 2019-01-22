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Ученые рассказали, какие болезни лечит секс

10:33, 22 января 2019
Зарубежные новости
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Ученые рассказали, какие болезни может вылечить секс / фото pixabay.com

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По их словам, регулярный секс у мужчин в возрасте 40-55 лет снижает риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, так как сердце работает активнее, передает "КП". 

Ученые также подчеркнули, что секс - вспомогательное средство для поддержания инсулина в норме для людей, страдающих сахарным диабетом. 

Также регулярные занятия сексом способствуют укреплению памяти, а также повышению настроения и снятию напряжения в мышцах.

Кроме того, во время бурных ласк увеличивается не только выработка слюны, но и повышается концентрация в ней антибактериальных веществ, которые уничтожают вредных микробов, разрушающих зубную эмаль. Так что секс в определенной степени можно назвать самой приятной в мире профилактикой кариеса.

Ученые отметили, что непосредственно перед оргазмом увеличивается образованию гормонов счастья эндорфинов, которые оказывают болеутоляющий эффект при любом типе боли, начиная от головной и заканчивая болями в суставах и невралгиях.

Ранее ученые выяснили, что средняя продолжительность занятий сексом у молодых родителей сокращается до 2 минут 15 секунд.

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Теги: #ученые#секс