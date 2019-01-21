Самое популярное физическое упражнение для пресса оказалось опасным

Врачи утверждают, что эти упражнения могут привести к тяжелым травмам.

Скручивание - упражнение для мышц пресса - признали опасным для здоровья, ведь оно чаще всего приводит к травмам.

К такому выводу пришли врачи и исследователи, проанализировав самые популярные виды физической активности, передает The Daily Mail.

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По мнению британских врачей, эти упражнения могут привести к тяжелым травмам, вплоть до того, что пациенты могут временно потерять способность двигаться.

Отмечается, что з-за нарушения техники выполнения упражнения скручивание может привести к травмированию позвоночника. Согласно статистике, каждый третий человек, пытавшийся прокачать пресс таким образом, обращается к врачам.

"Слишком напряженные мышцы могут подтянуть вперед поясницу и вывернуть назад таз. Данное положение вызывает болезненную травму", - отметили исследователи.

Во избежание травм спортивные врачи предлагают заменить скручивания планкой - это упражнение более безопасно для позвоночника.

Ранее ученые из Университета Макмастера в Канаде выяснили, что 30-минутная физическая активность пять дней в неделю уменьшает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин и продлевает жизнь.