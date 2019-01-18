Украинские ученые в США испытывают революционный метод лечения рака (видео)
12:37, 18 января 2019Зарубежные новости
90 0
Исследователи доказали, что это вещество абсолютно безопасно для человека.
Науковцы называют изобретение Таратулів перспективным / Скриншот
Украинские профессора в США испытывают революционный метод диагностики и лечения рака.
Этот метод позволяет выявлять злокачественные опухоли на ранней стадии и уничтожить все раковые клетки, сообщает "Голос Америки".
Читайте такжеУченые назвали сахар, убивающий раковые клетки
Вещество, позволяющее находить в организме раковые клетки, помогает их визуализировать и даже обезвреживать - результат нескольких лет исследований в области наномедицины исследователей Орегонского университета.
Изобрели это вещество двое профессоров - супруги эмигрантов из Украины Елена и Олег Таратул. Четыре года они испытывали различные варианты синтеза веществ.
Ранее ученые выяснили, что повышение в клетках организма специфической молекулы SGLT2 свидетельствует о развитии рака в ближайшее время.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter