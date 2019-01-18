Украинские ученые в США испытывают революционный метод лечения рака (видео)

Исследователи доказали, что это вещество абсолютно безопасно для человека.

Украинские профессора в США испытывают революционный метод диагностики и лечения рака.

Этот метод позволяет выявлять злокачественные опухоли на ранней стадии и уничтожить все раковые клетки, сообщает "Голос Америки".

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Вещество, позволяющее находить в организме раковые клетки, помогает их визуализировать и даже обезвреживать - результат нескольких лет исследований в области наномедицины исследователей Орегонского университета.

Изобрели это вещество двое профессоров - супруги эмигрантов из Украины Елена и Олег Таратул. Четыре года они испытывали различные варианты синтеза веществ.

Ранее ученые выяснили, что повышение в клетках организма специфической молекулы SGLT2 свидетельствует о развитии рака в ближайшее время.